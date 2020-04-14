Цены на нефть продолжают падать, несмотря на соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, на торгах во вторник, 14 апреля, цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,5%, опустившись ниже 30 долларов за баррель впервые с 3 апреля.

Цена на нефть марки WTI снизилась на 5,7% и торгуется на уровне 21,1 доллар за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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