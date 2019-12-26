Во вторник, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, утром НБУ объявил аукцион по покупке валюты объемом до 1 млрд долларов. Фактический объем удовлетворенных заявок составил 230 млн долларов.

В то же время по итогам дня чистая покупка валюты НБУ составила 700 млн долларов, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching. Такие объемы покупки валюты за один день является рекордом этого года.

Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млрд долларов, что также является рекордным значением с 2007 года. По данным НБУ, предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

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"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом постоянного улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривны является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, резкого замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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