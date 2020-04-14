Водитель сбил женщину и сжег труп [ Редактировать ]
В городе Лозовая Харьковской области водитель сбил пешехода и вывез труп в соседнюю область, сжег и закопал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Инцидент произошел 12 апреля. О внезапной пропаже своей жены в местную полицию сообщил местный житель. Его 59-летняя супруга днем вышла на улицу, после чего пропала.
На следующий день следователи обнаружили на дороге следы, характерные для ДТП. На асфальте нашли фрагменты битого стекла и женский ботинок. Заявитель опознал в нем обувь своей супруги. В тот же день в полицию обратился 31-летний мужчина, который признался, что сбил женщину.
Он заявил, что 12 апреля около 15:00 ехал на автомобиле "ВАЗ Калина" через село Домаха города Лохова по направлению 4 микрорайона. На улице Молодежной он не заметил пешехода, которая двигалась по обочине в попутном с ним направлении. От полученных травм женщина умерла на месте. Чтобы скрыть факт ДТП, мужчина затянул тело женщины в авто и вывез в Донецкую область, где поджег и закопал.
Мужчина оставил свой автомобиль на территории Донецкой области, а затем вернулся домой. Теперь водителю грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция проверяет обстоятельства поджога и сокрытия тела погибшей.
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