В Винницкой области 24-летнего мужчину отправили в СИЗО, он подозревается в убийстве и ограблении 63-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Как установлено следствием, 24-летний мужчина, с целью незаконного обогащения, решил совершить разбойное нападение на одинокого, 63-летнего соседа. Злоумышленник, осознавая, что пенсионер может хранить в помещении деньги и ценное имущество, которым он намерен завладеть, нанес последнему множественные удары арматурой по голове, от которых мужчина скончался.

Подозреваемый похитил из дома почти 10 тыс. грн, после чего скрылся с места происшествия и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

Сейчас обвиняемый вину признает и раскаивается в содеянном. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что под Черкассами зверски убили семью.