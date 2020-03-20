Под Винницей мужчина зверски убил пенсионера [ Редактировать ]
В Винницкой области 24-летнего мужчину отправили в СИЗО, он подозревается в убийстве и ограблении 63-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
Как установлено следствием, 24-летний мужчина, с целью незаконного обогащения, решил совершить разбойное нападение на одинокого, 63-летнего соседа. Злоумышленник, осознавая, что пенсионер может хранить в помещении деньги и ценное имущество, которым он намерен завладеть, нанес последнему множественные удары арматурой по голове, от которых мужчина скончался.
Подозреваемый похитил из дома почти 10 тыс. грн, после чего скрылся с места происшествия и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.
Сейчас обвиняемый вину признает и раскаивается в содеянном. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что под Черкассами зверски убили семью.
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