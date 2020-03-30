В суботу, 28 марта, в Броварах на одной из улиц города нашли человека в крови и без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе Броварского отделения полиции.

"По приезду на вызов полицейские увидели мужчину с кровью на лице, который, к сожалению уже лежал мертвым. Правоохранители установили того, кто так безжалостно лишил жизни мужчину и покинул умирать на дороге", - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 26-летний местный житель, который ведет антиобщественный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Он рассказал, что вечером на улице познакомился с мужчиной и они вместе решили выпить пива. Распитие алкоголя у преступника дома завершилось словесным конфліктом, во время которого злоумышленник нанес кирпичом несколько ударов по голове потерпевшего. Как следствие, человек, 1962 г.р. скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть совершение преступления, подозреваемый с товарищами, с которыми они употребляли алкогольные напитки, вынесли пострадавшего из двора и оставили на улице, где его и нашли случайные прохожие.

Сейчас мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на строк от семи до пятнадцати лет.

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