В Броварах нашли окровавленный труп мужчины [ Редактировать ]
В суботу, 28 марта, в Броварах на одной из улиц города нашли человека в крови и без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе Броварского отделения полиции.
"По приезду на вызов полицейские увидели мужчину с кровью на лице, который, к сожалению уже лежал мертвым. Правоохранители установили того, кто так безжалостно лишил жизни мужчину и покинул умирать на дороге", - говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 26-летний местный житель, который ведет антиобщественный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.
Он рассказал, что вечером на улице познакомился с мужчиной и они вместе решили выпить пива. Распитие алкоголя у преступника дома завершилось словесным конфліктом, во время которого злоумышленник нанес кирпичом несколько ударов по голове потерпевшего. Как следствие, человек, 1962 г.р. скончался на месте происшествия.
Чтобы скрыть совершение преступления, подозреваемый с товарищами, с которыми они употребляли алкогольные напитки, вынесли пострадавшего из двора и оставили на улице, где его и нашли случайные прохожие.
Сейчас мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на строк от семи до пятнадцати лет.
Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина зверски убил пенсионера.
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