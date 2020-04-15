Германия продлит карантинные ограничения до 3 мая, но с 20 апреля разрешит работать ряду магазинов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

В среду, 16 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель должна провести переговоры с премьер-министрами 16 немецких земель. Власти постараются решить, какие ограничения и где можно снимать. В первую очередь всех интересует открытие школ, магазинов и фабрик. Решено, что с 20 апреля в Германии откроется ряд магазинов, сейчас разрешена работа лишь продуктовых лавок и аптек.

В Германии обсуждается возможность сделать обязательным ношение защитных маски в общественных местах. Власти также планируют заставить граждан установить мобильное приложение, которое поможет отслеживать новые случаи коронавируса.

Представитель министерства внутренних дел заявил, что кабинет Меркель принял решение продлить блокирование границ с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией на 20 дней до начала мая.

На сегодняшний день карантинные ограничения ослаблены в Австрии, Испании и Италии. Между тем Европейская комиссия призывает государства координировать свои усилия по борьбе с коронавирусом. Резкая отмена карантина может привести к новому всплеску заболеваемости.

Эксперты по инфекционным болезням говорят, что четыре недели закрытия школ, фабрик и магазинов привели к прогрессу в Германии, но предупреждают, что эпидемия еще не побеждена.

На ликвидацию негативных экономических последствий пандемии Берлин выделил 750 млрд евро. Министерство экономики заявило, что в марте Германия вступила в рецессию, и спад, вероятно, продолжится до конца первого полугодия. Немецкое Бюро труда сообщило, что заявки на краткосрочную работу подали около 725 тысяч компаний.

Краткосрочная работа - это форма государственной помощи, которая позволяет работодателям переводить персонал на "короткий" рабочий день во время экономического спада. Там у людей сохранятся работа. Такой принцип широко используется в промышленности, в частности, в автомобильном секторе.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии возросло сегодня на 2 486 до 127 584, сообщает Институт Роберта Коха (RKI) по инфекционным заболеваниям. Коронавирус уже стал причиной гибели 3 254 человек.