Более половины инфицированных коронавирусом смогли полностью выздороветь.

Об этом сообщает Deuche Welle.

По их словам, в стране выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией до 123 тысяч человек, но при этом более 64 тысяч больных смогли победить опасную инфекцию.

Отмечается, что от COVID-19 скончались уже 2799 человек.

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