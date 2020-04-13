В Германии коронавирус победили более 50% заболевших [ Редактировать ]
Более половины инфицированных коронавирусом смогли полностью выздороветь.
Об этом сообщает Deuche Welle.
По их словам, в стране выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией до 123 тысяч человек, но при этом более 64 тысяч больных смогли победить опасную инфекцию.
Отмечается, что от COVID-19 скончались уже 2799 человек.
Читайте также, коронавирусной инфекцией в мире заболели уже почти 2 миллиона человек. 114 тысяч случаев закончились летальным исходом.
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