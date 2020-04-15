"Мрія" привезла до Польщі медзасоби для боротьби з коронавірусом [ Редактировать ]
Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" привіз до Варшави медзасоби для боротьби з коронавірусом. Його придбали дві польські державні компанії. Це сім мільйонів медичних масок, захисні шоломи та спеціальне медобладнання. Вантаж доправили з Китаю.
Українські літаки зараз активно застосовують у всьому світі для перевезення життєво необхідних вантажів. У ЄС та НАТО подякували Україні за співпрацю під час пандемії.
Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:
Я бачив ці літаки - вони величезні, у них є величезні можливості, й українські літаки демонструють, як Нато працює з партнером - Україною, щоб забезпечити повітряні перевезення для союзників із альянсу. Разом ми можемо реагувати на спільні виклики, зокрема й цю пандемію. Ми нині обговорюємо, як посилити партнерство з Україною.
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