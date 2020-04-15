Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" привіз до Варшави медзасоби для боротьби з коронавірусом. Його придбали дві польські державні компанії. Це сім мільйонів медичних масок, захисні шоломи та спеціальне медобладнання. Вантаж доправили з Китаю.

Українські літаки зараз активно застосовують у всьому світі для перевезення життєво необхідних вантажів. У ЄС та НАТО подякували Україні за співпрацю під час пандемії.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО: