"Следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией" - ВОЗ [ Редактировать ]
Следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы. Об этом заявил директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге во время пресс-конференции в Twitter.
По словам Клуге, несмотря на то, что в мире насчитано уже более 2 миллионов больных коронавирусом, в ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пораженных европейских странах, в частности в Италии, Испании, Германии и Швейцарии. Однако другим странам только предстоит пережить пик заболеваемости.
"Следующие несколько недель будут решающими для Европы", - заявил он.
Также Клуге подчеркнул, что не стоит ждать быстрой победы над коронавирусом, как и быстрого возвращения к привычной жизни.
"Не допускайте ошибки. Несмотря на весеннюю погоду мы и в дальнейшем находимся посреди бури", - добавил он.
Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от человека в безсимптомном периоде болезни.
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