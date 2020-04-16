У Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки - місто накрила пилова буря. Шквальний вітер сягав 80 кілометрів за годину. Буревій частково обрушив будівельні конструкції Подільського мостового переходу. За даними синоптиків, у повітрі місцями зафіксовано перевищення рівня шкідливих речовин у 8-9 разів.

Не краща ситуація і в Київській області - у містах та на трасах значно знизилась видимість. Водіїв закликають бути надзвичайно уважними і за можливості відкласти поїздки.