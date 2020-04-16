Зміни до держбюджету, за які днями проголосувала Верховна Рада, украй негативно позначаться на житті громад, - про це попереджають в регіонах. Нагадаю, місцевим органам влади значно врізали фінансування, а ось як виживати - не порадили.

Для боротьби з коронавірусною інфекцією урядовці держбюджет переглянули - і не на користь громад. Місцеві скарбниці урізали майже вдвічі - на 11 мільярдів гривень. В Асоціації міст України кажуть: насамперед постраждають невеличкі селища та ОТГ. У них і так обмаль коштів, а тут ще й позбавили субвенцій на інфраструктурні проекти, ремонти і не тільки.

Юрій Ямковий, представник Одеського регіонального відділення Асоціації міст України:

Они, вот к нам обращаются, они говорят: а что нам делать? Как нам на следующие месяцы планировать бюджет, когда у нас уже дырки практически ничем не перекрываемая? Как мы будем выплачивать зарплату социальным работникам? Нет на это ответа!

Це Красносільська ОТГ на Одещині. Цього року за рахунок субвенцій та Фонду регіонального розвитку тут планували оновити амбулаторію, закінчити ремонт школи, подбати про вуличне освітлення тощо. Загалом через зміни до Держбюджету ОТГ недоотримає п'ять з половиною мільйонів гривень.

Марина Архирій, перший заступник голови Красносільської ОТГ:

Планувалося будівництво доріг, які з'єднують населені пункти, зокрема, село Переможне, будівництво дороги до села Кубанка, планувалося будівництво нового водогону на житловому масиві. Нну, ми розуміємо, що, нажаль, в цьому році не вдасться реалізувати ці проекти.

Минулого тижня Одеська облрада звернулася до керівництва країни з проханням не скорочувати місцеві бюджети, та марно. Тепер депутати занепокоєні: може статися катастрофа. Адже через карантин громади на місцях і так позбавлені планових надходжень.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Местные бюджеты, с одной стороны не дополучают налоги и сборы от малого и среднего бизнеса - и это нормально в этой ситуации. Но с другой стороны - практически на половину сокращено субсидирование и финансирование из центрального бюджета, что не может не сказаться пагубно ни на той же медицине, ни на просто формировании и существовании объединенных территориальных громад.

Депутати облради вважають: чиновники мали б передусім скоротити власні кошториси - тоді б не довелося економити на громадах.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

И при всем при этом, действующая власть находит лишний миллиард гривен в год на Судебную администрацию! Генеральная прокуратура Украины! Они сократили Генеральную прокуратуру - порядка одного процента расхода на Генеральную прокуратуру. Администрация Президента - ОФИС Президента, как сейчас модно называют это "слуги народа" - они сократили на один процент содержание! Вы вообще вдумайтесь: на один процент!

Наразі у громад ще залишається надія, що найближчими місяцями уряд і парламент усе-таки повернуть хоча б частину фінансування на місця.