Верховная Рада сможет принять во втором чтении закон про банковскую деятельность, необходимый для кредитования МВФ, не раньше мая. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук отметила, что есть вероятность, что депутаты смогут проголосовать за этот документ в начале мая, но для этого сначала необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент.

"Только после того, как мы их отменим (постановления об отмене закона, - ред.), закон вступит в силу. Дальше после сбора подписей, на еще одном внеочередном заседании мы сможем запустить эту специальную процедуру. И, вероятно, в начале мая мы сможем проголосовать закон о банках", - отметила Кравчук.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании разблокировала подписания закона об открытии рынка земли.