В Австралии житель города Аделаида, которого уволили с работы в связи со вспышкой коронавируса, выиграл в лотерею несколько миллионов австралийских долларов. Об этом пишет u-news.com.ua.



Несколько недель назад мужчина потерял работу из-за пандемии коронавируса. Но купленный им лотерейный билет оказался выигрышным: вписанные им числа совпали с результатом розыгрыша, проведенного 12 апреля.

Читайте также Пивзавод подарил 93-летней пенсионерке 150 банок пива

"Я проверил мой онлайн-счет прошлым вечером и увидел, что выиграл. Я разбудил жену, чтобы сообщить ей, и она закричала. Это невероятно! Я проверял свой счет много раз, чтобы убедиться, что правда выиграл. Это удивительное чувство", - рассказал он.

Победителю будут выплачивать по 20 тысяч австралийских долларов в месяц в течение следующих 20 лет. Общая сумма выигрыша составила пять миллионов австралийских долларов.

Отмечается, что недавно у мужчины родился ребенок, и он с женой потратит деньги на покупку дома. Победитель подчеркнул, что выигрыш обеспечит его семью на всю жизнь.



"Я был в стрессе из-за потери работы, но теперь я так счастлив. Выигрыш подарил нам абсолютную финансовую свободу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Австралии нашли лекарство, подавляющее коронавирус.