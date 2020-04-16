Пивзавод подарил 93-летней пенсионерке 150 банок пива [ Редактировать ]
В США в штате Пенсильвания 93-летняя Олив Веронези, которая находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, получила 150 баночек пива марки Coors Light, пишет znaj.ua.
Все это произошло потому, что в своем окне женщина показала табличку с надписью, что ее запасы пива закончились. Об этом стало известно благодаря сообщению американских СМИ.
По информации журналистов, ранее пенсионерку Олив Веронези сфотографировали с банкой Coors Light и табличкой "Мне нужно еще пива!". Узнав об этом, пивной гигант Molson Coors отправил пенсионерке 150 банок Coors Light.
Напомним, Трамп заявил, что США преодолели пик заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что во Франции пенсионер случайно катапультировался из самолета.
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