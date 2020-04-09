Антипаразитарный препарат "ивермектин" может являться эффективным средством в лечении коронавируса COVID-19. Такой вывод содержится в исследовании группы австралийских ученых, опубликованного в журнале Antiviral Research.

Опытным путем удалось выяснить, что однократное использование препарата в 5000 раз снижает содержание вируса в клеточной культуре за 48 часов.

Одна доза ивермектина привела к снижению содержания вирусной РНК в зараженной клетке на 93% за 24 часа.

Ивермектин одобрен для лечения паразитарных инфекций и включен в список лекарственных препаратов ВООЗ. Препарат может использоваться повторно, не обладает токсичным эффектом.