Президент Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2020 рік щодо фінансування боротьби з поширенням коронавірусу. Перед святами глава держави також звернувся до українців.

- Дорогі наші українці, я вітаю усіх християн східного обряду з прийдешнім святом з світлим Воскресінням Христовим. Цьогоріч Україна як і весь світ відзначатиме Великдень вдома і так як святкування буде нетрадиційним, то і привітання має бути трішки нетиповим.

Найперше - Великдень це перемога життя над смертю, це свято радості, тож давайте у сьогоднішній ситуації знайдемо позитив. Ми повертаємось до традицій наших предків, у яких не було супермаркетів чи доставки готових кошиків по інтернету.

Цього року кожна господиня може спекти домашню паску. Найсмачнішу бо вона буде зроблена своїми руками. Кожен господар може зробити м'ясні смаколики і разом зі своїми дітьми ми будемо малювати писанки та крашанки, замазуючи при цьому і одяг і руки і обличчя.

Це свого роду загальнодержавний тімбілдінг і я впевнений що після нього всі страви приготовлені разом будуть смачнішими у 100 разів і колбаска з хроном і сальце і варенички і завиванці, а найголовніше ми згадаємо, що українська кухня найкраща в світі.

Так ми залишаємось вдома. І нехай після вихідних і карантину нас лякають цифри на вагах, а не цифри на термометрі. Великдень це свято єднання і сьогодні вся наша країна об'єднана одним єдиним бажанням вийти на вулицю, розумію як це, бо сам зранку до вечора сиджу в кабінеті, скажу більше і сподіваюсь, це не державна таємниця, але у цьому кабінеті навіть не відчиняються вікна. Але зараз я вдома і у мене вихідний.

Так у Президента теж буває вихідний. Президент теж людина. Пам'ятаєте як у дитинстві батьки не пускали нас на вулицю, а сьогодні така ситуація що ми не пускаємо на вулицю наших батьків і це не помста це турбота. Коли ми всі зостаємось вдома це дійсно єднання. Єднання задля лікарів, задля нашої нації, а отже її майбутнього.

А ще Великдень це свято щирості та відвертості. Знаєте майже весь мій робочий день це зустрічі це наради дзвінки переговори, ти так багато говориш що повернувшись додому тільки одне бажання помовчати.

Я нещодавно зрозумів що в такі миті не мовчу, я звертаюсь до Бога. І тут я нічим вас не здивую - бо ми всі хоч і різними словами, але просимо Всевишнього про одне й те ж, щоб наші батьки жили довше, щоб наші діти були щасливі. Щоб онуки не кашляли, щоб кохані були завжди поруч, щоб в Україні все було добре і щоб всі ми були живі та здорові, хай у цьому нам Бог помагає, а ми допоможемо Богові, залишаймося вдома.

Дорогі українці, давайте пам'ятати мудрість нагірної проповіді - не варто виставляти власну праведність напоказ. Найсильніша віра у нашому серці, нехай наші серця прийдуть добро, світло милосердя, нехай у наші домівки прийдуть радість, достаток і любов, нехай на нашу землю прийдуть мир, мир і ще раз мир. Бажаю всім здоров'я Божої благодаті та смачної Пасхи.