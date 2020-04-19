В мае Тельцы смогут почувствовать себя денежным королями. Богатство ожидает тех представителей данного знака зодиака, которые трудятся в крупных компаниях.

Согласно данным астрологов, именно сейчас настало время для создания успешного финансового плана, пишет ACN.

Кроме того, астрологи настойчиво рекомендуют тельцам пройти курсы профессиональной переподготовки и дополнительного образования.

Ваши успехи и старания не пройдут незаметно. Тельцы обязательно добьются успеха.

Девы смогут почувствовать себя настоящими акулами бизнеса. Звезды благосклонны к предприимчивым людям. Возможно Девы выиграют в конкурсе или станут победителями лотереи.

Астрологи считают, что "если в мае представители этого знака зодиака приложат много усилий, то в будущем их ждет успех, карьерный рост и высокая зарплата". Кроме того, для дев будут чрезвычайно полезны новые знакомства - будущем это поможет достигнуть профессионального успеха.

Представители знака зодиака Рыбы почувствуют себя любимчиками судьбы. В мае удача не пройдет мимо них. Риск для представителя этого знака зодиака будет оправдан. Основной секрет успеха - упорство и терпение. Рыбы с легкостью справятся со всеми проблемами, если буду себя контролировать. Не лишнем было бы заняться самообразованием.