С коронавирусом слегли еще трое украинских военнослужащих [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
Новые случаи заражения украинских армейцев зарегистрированы в Винницкой, Черновицкой и Львовской областях. Заболевшие военные госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.
"На 07:00 19 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
В данный момент на изоляции находится 300 украинских военнослужащих.
Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. В стране подтверждено 5 449 случаев заболевания. В результате осложнений, вызванных COVID-19, 141 человек умер, 347 украинцев уже выздоровели.
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Один из инфицированных бойцов служит в Винницком гарнизоне, еще два случая коронавируса были выявлены в одной из воинских частей Мелитополя (Запорожская область), которые с 9 апреля находились на самоизоляции после контакта с зараженным сослуживцем.
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