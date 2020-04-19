За минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Новые случаи заражения украинских армейцев зарегистрированы в Винницкой, Черновицкой и Львовской областях. Заболевшие военные госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.

"На 07:00 19 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

В данный момент на изоляции находится 300 украинских военнослужащих.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. В стране подтверждено 5 449 случаев заболевания. В результате осложнений, вызванных COVID-19, 141 человек умер, 347 украинцев уже выздоровели.