Мэр Монастыриска в Тернопольской области, где зафиксирован очаг распространения инфекции, заявил о том, что вылечился от коронавируса. Об этом Андрей Старух написал у себя в Facebook.

"Позвонили врачи и сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть я здоров...

Благодарю Бога, что ход лечения прошел незаметно для меня и вирус не тронул моей семьи. Берегите себя и своих близких", - написал в сети глава райцентра.

По последним данным, в Монастыриском районе Тернопольской области официально подтвержден 161 случай коронавируса. Об этом сообщает в Facebook председатель Монастыриской РГА Павел Дронь.

"В их числе медперсонала - 43 (11 врачей, 32 медсестры и фельдшеры), 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 3 учителей, по 1 - священник, завдетсадом, спаситель ЧС и сельский староста", - написал чиновник.

В Тернопольской области зарегистрировано 390 случаев коронавируса. Область находится на четвертом месте в Украине по темпам распространения инфекции.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. В стране подтверждено 5 449 случаев заболевания. В результате осложнений, вызванных COVID-19, 141 человек умер, 347 украинцев уже выздоровели.