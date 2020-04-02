Мэр Монастыриска в Тернопольской области, где зафиксирован очаг распространения коронавируса, заявил о возникновении паники в районном центре и обратился к властям с просьбой о помощи. Соответствующее сообщение Андрей Старух опубликовал у себя в Facebook.

"Обращаюсь к областной и центральной власти, к контролирующим и правоохранительным органам. Ситуация в Монастыриске осложняется не только инфекцией COVID-19, но и панической реакцией на нее. Несмотря на разрешение работать автозаправкам, в городке закрылась единственная газовая заправка. Жители общины мне передали фото закрытого предприятия. Сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости выкачали", - написал Старух.

Мэр Монастыриска заявляет, что люди лишись возможности заправить автомобили, поэтому неизвестно, как привезти лекарства, средства защиты и продукты питания.

По последним данным, в Монастыриском районе Тернопольской области официально подтверждено 83 случая коронавируса. Об этом сообщает в Facebook председатель Монастыриской РГА Павел Дронь.

"В их числе (инфицированных - ред.) медперсонала - 32 (10 врачей, 22 медсестры), 5 детей, 4 госслужащих, 3 полицейских, 1 священник, 1 заведущий детским садиком, 1 учитель, 1 спасатель ГСЧС, 1 председатель ОТГ", - пишет чиновник.

Тернопольская область занимает третье место в Украине по числу заразившихся коронавирусом. Диагноз подтвержден у 106 человек.

Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине зафиксировано 135 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. Число инфицированных по стране выросло до 804, из них 20 - умерли.

Самый низкий показатель заболеваемости (по одному человеку) отмечен в Закарпатской и Харьковской областях.