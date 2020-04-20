Карантинний поливаний понеділок. У Львові вперше порушили традицію - обливатися водою наступного дня після Великодня. На зазвичай велелюдній площі Ринок ані душі, а з водних розваг лише фонтан - розповідає Христина Гашенко.

Це відео дворічної давнини. Сотні хлопців та дівчат із пляшками та водними пістолетами обливають одне одного. Традиційно в понеділок після Великодня на Площі Ринок - води було досхочу.

Цьогоріч через карантин великодню традицію у Львові скасували. У поливаний понеділок на площі Ринок незвично тихо. Жодних відер і пляшок із водою. Вперше за останні роки у центрі міста не чутно жартів та сміху. Карантинну тишу порушують лише трамваї та шум води із фонтанів.

Зачинені сувенірні крамниці, кав'ярні та популярні львівські паби. Жодного вірянина на святковій літургії біля гарнізонного храму Петра і Павла.

З надією та спонукає до постійного дбання про наше освячення.

Подекуди середмістям прогулюються із собаками місцеві жителі. Карантинні заходи підтримують.

Ірина, жителька Львова:

Так шкода що немає, з другого боку якщо вже сталося тощо сталося та, це ми відносимося з розумінням і не треба наражати людей на небезпеку.

Повеселитись у поливаний понеділок вирішило подружжя Балабай. Чоловік із дружиною на площі Ринок знімають відео. Із собою прихопили невеличкі пляшки з водою.

Дарина і Олександр Балабай, жителі Львова:

Взяли із собою трошечки водички звичайними кришечками щоб тут не кулипати на площі ну і якось обливатися, хоча сьогодні холодно і не хочеться намочити маски.

Досить. Точно все? -Все? - Ще руку давай!

Львів'яни сподіваються, що наступного року традицію поливаного понеділка відновлять. І всі охочі зможуть добряче надолужити втрачене. Люди вірять: вода цього дня особлива, адже загартовує дух і зміцнює імунітет.