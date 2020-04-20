Корупція чи недбалість в умовах пандемії: в Америці спалахнув ціновий скандал [ Редактировать ]
Кому коронавірус, кому заробіток. В Америці спалахнув скандал, який дуже нагадує українську реальність. Преса стверджує: у Штатах чиновники дешеві маски закуповували по дуже завищених цінах. Та ще й замовляли партії у дрібних фірм. Ціна питання - сто мільйонів бюджетних доларів.
Що це - корупція чи недбалість? Та чи будуть кримінальні справи? - знає Дмитро Анопченко.
Коли у Штатах побачили, що відбувається в Італії, та ще й власні прогнози отримали, влада панічно взялася перераховувати засоби захисту. Скільки їх і на скільки вистачить. З'ясувалося, найбільша проблема - із медичними масками високого ступеня. Їх не вистачає, а ті що передав Пентагон зі стратегічних резервів - носити не можна. Через залежаність на складах у них розтяглися резинки. А отже, не тримаються міцно на обличчі, тобто, викидати треба. І тоді влада терміново почала закуповувати нові.
Чим закінчиться цей скандал, чи дійде до відкриття кримінальних проваджень? Вони вже є, але проти дрібних шахраїв. Наприклад, минулого тижня арештували псевдобізнесмена, який уклав контракт із державою на продаж мільйонів неіснуючих масок та іншого захисного обладнання. Хотів отримати завдаток і зникнути. І це не єдине таке розслідування. Але інша річ - дії чиновників.
За кадром: Вони виправдовуються - кажуть, ситуація цього вимагала. Бо уряд уклав контракти і з національними виробниками, замовивши 600 мільйонів масок по долару. Але ця партія надійде лише у 2021. Тож і скуповували, що могли і за скільки могли.
Трамп, за бажання, міг би дати силовикам команду прискіпливо все з'ясувати, та це не в його інтересах. Бо президент особисто очолив боротьбу з коронавірусом, тож будь-які розслідування і по його рейтингу вдарять. А тому, найімовірніше, "ціновий скандал" так і обмежиться публікаціями в пресі.
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