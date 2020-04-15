Нефть подешевела на 4% на $1,19до 28 долларов США за баррель из-за опасений в переизбытке на фоне падения спроса из-за паралича мировой экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на $1,19, или на 4%, до $28,41 за баррель. Нефть WTI подешевела на 2,2%, до $19,66.

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует падение спроса на "черное золото" в апреле на 29 млн баррелей в сутки. Такого низкого уровня не было в течение 25 лет. Никакое сокращение добычи не сможет полностью компенсировать падение рынка.

30 марта цены на сырую нефть упали до $21,65 достигнув минимума за последние 18 лет. Падение цен и спроса подтолкнуло мировых производителей - ОПЕК, Россию и США - согласиться на сокращение поставок. С 1 мая - на 9,7 млн баррелей в сутки.

Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США увеличились на 13,1 млн баррелей за неделю.