Нефть подешевела до 28 долларов [ Редактировать ]
Нефть подешевела на 4% на $1,19до 28 долларов США за баррель из-за опасений в переизбытке на фоне падения спроса из-за паралича мировой экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Нефть марки Brent подешевела на $1,19, или на 4%, до $28,41 за баррель. Нефть WTI подешевела на 2,2%, до $19,66.
Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует падение спроса на "черное золото" в апреле на 29 млн баррелей в сутки. Такого низкого уровня не было в течение 25 лет. Никакое сокращение добычи не сможет полностью компенсировать падение рынка.
30 марта цены на сырую нефть упали до $21,65 достигнув минимума за последние 18 лет. Падение цен и спроса подтолкнуло мировых производителей - ОПЕК, Россию и США - согласиться на сокращение поставок. С 1 мая - на 9,7 млн баррелей в сутки.
Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США увеличились на 13,1 млн баррелей за неделю.
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