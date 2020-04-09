Расширен перечень препаратов для лечения коронавируса: весь список [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по лечению коронавируса. В список препаратов, которые используются для лечения COVID-19, добавили несколько этиотропных (направлены на устранение причины) меликаментов:
- хлорохин;
- гидроксихлорохин;
- лопинавир+ритонавир;
- азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином);
- препараты интерферонов.
На стадии клинических испытаний находятся:
- умифеновир;
- ремдесивир;
- фавипиравир.
"Указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19. Имеющиеся на сегодня сведения не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. В связи с этим, их применение допустимо по решению врачебной комиссии, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения", - говорится в документе.
В Минздраве РФ перспективными для лечения COVID-19 считают группу противомалярийных средств: хлорохин,
гидроксихлорохин и мефлохин.
Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир применяется при терапии инфицированных ВИЧ. Также он способен подавлять активность коронавируса.
Интерферон бета-1b проявляет максимальную активность в сравнении с другими вариантами интерферонов. Он обладает антипролиферативным, противовирусным и иммуномодулирующим действием.
по теме
В Австралии нашли лекарство, подавляющее коронавирус
Однократное применение антипаразитарного препарата "ивермектин" в 5000 раз снижает содержание вируса в клеточной культуре.
МОЗ закликає українців не порушувати карантин
В Україні вся система охорони здоров'я працює цілодобово, аби сповільнити поширення коронавірусу
МОЗ закликає українців не займатися самолікуванням
Станом на ранок зафіксовано 206 нових пацієнтів з підтвердженим діагнозом
Жодного хворого на COVID-19: МОЗ перевіряє "феномен Миколаївської області"
Місцеві медики запевняють: дотримуються усіх необхідних алгоритмів
Україна стоїть на порозі піку коронавірусу - МОЗ
В Україні діють посилені обмежувальні карантинні заходи