Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по лечению коронавируса. В список препаратов, которые используются для лечения COVID-19, добавили несколько этиотропных (направлены на устранение причины) меликаментов:

хлорохин;

гидроксихлорохин;

лопинавир+ритонавир;

азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином);

препараты интерферонов.

На стадии клинических испытаний находятся:

умифеновир;

ремдесивир;

фавипиравир.

"Указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19. Имеющиеся на сегодня сведения не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. В связи с этим, их применение допустимо по решению врачебной комиссии, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения", - говорится в документе.

В Минздраве РФ перспективными для лечения COVID-19 считают группу противомалярийных средств: хлорохин,

гидроксихлорохин и мефлохин.

Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир применяется при терапии инфицированных ВИЧ. Также он способен подавлять активность коронавируса.

Интерферон бета-1b проявляет максимальную активность в сравнении с другими вариантами интерферонов. Он обладает антипролиферативным, противовирусным и иммуномодулирующим действием.