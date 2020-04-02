В Австралии приступили к первому этапу тестирования вакцин против вируса COVID-19. Об этом заявило Австралийское национальное научное агентство, передает Reuters.

Доклинические испытания проводятся в лаборатории возле Мельбурна. Сначала ученые испытают на хорьках две вакцины. Если они окажутся действенными, в начале мая начнется экспериментальное лечение добровольцев.

Первый этап тестирования займет около трех месяцев. Фармацевты предупреждают, что в любом случае готовое лекарство не появится на рынке до конца следующего года. Оптимистичный прогноз - 18 месяцев.

Вакцины от коронавируса были созданы всего за восемь недель с начала вспышки эпидемии в китайском Ухане. Обычно выход на стадию доклинических испытаний занимает около двух лет. На данный момент вакцину от COVID-19 тестируют только в Китае и Израиле.

По последним данным, коронавирусом в Австралии заразились 5200 человек, 24 из них скончались. В мире зафиксировано более 937,7 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них более 47 тысяч умерли, 194 тысячи - выздоровели.