Австралия начинает испытания вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
В Австралии приступили к первому этапу тестирования вакцин против вируса COVID-19. Об этом заявило Австралийское национальное научное агентство, передает Reuters.
Доклинические испытания проводятся в лаборатории возле Мельбурна. Сначала ученые испытают на хорьках две вакцины. Если они окажутся действенными, в начале мая начнется экспериментальное лечение добровольцев.
Первый этап тестирования займет около трех месяцев. Фармацевты предупреждают, что в любом случае готовое лекарство не появится на рынке до конца следующего года. Оптимистичный прогноз - 18 месяцев.
Вакцины от коронавируса были созданы всего за восемь недель с начала вспышки эпидемии в китайском Ухане. Обычно выход на стадию доклинических испытаний занимает около двух лет. На данный момент вакцину от COVID-19 тестируют только в Китае и Израиле.
По последним данным, коронавирусом в Австралии заразились 5200 человек, 24 из них скончались. В мире зафиксировано более 937,7 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них более 47 тысяч умерли, 194 тысячи - выздоровели.
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При комнатной температуре вирус жизнеспособен в течение одной недели, а через две недели его следы не обнаружены. До 80% инфицированных людей имеют бессистемное течение болезни или страдают от легкого недомогания. Уровень смертности среди мужчин вдвое выше, чем у женщин, в каждой возрастной группе.
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