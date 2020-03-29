Коронавирус COVID-19, вызвавший пандемию планетарного масштаба, наиболее стабилен в течение длительного времени при температуре от 4°C. К такому выводу пришли ученые Гонконгского университета, результаты их исследований опубликованы на сайте medRxiv.

Вирус погибает после 30-минутной обработки при температуре в 56°C. Чтобы убить его, достаточно и пятиминутной обработки при 70°C. При комнатной температуре вирус жизнеспособен в течение одной недели, а через две недели его следы не обнаружены.

Как пишет Reuters, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус COVID-19 передается от человека к человеку при кашле или чихании с помощью маленьких капелек из носа или рта. Он сохраняется на большинстве поверхностей несколько дней, поэтому можно заразиться, коснувшись зараженного предмета, а затем - собственного носа, рта или глаз.

По оценкам исследователей, до 80% инфицированных людей имеют бессистемное течение болезни или страдают от легкого недомогания. Молодые люди менее уязвимы для вируса, но и у них возможно тяжелое протекание болезни. Кроме того, они являются его активными переносчиками.

По данным ВОЗ, в группу риска входят пожилые люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Особенно опасен коронавирус для пациентов с болезнями легких, в том числе астмой, страдающим от гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Министерства здравоохранения США, уровень смертности среди мужчин вдвое выше, чем у женщин, в каждой возрастной группе.

Могут ли люди заразиться коронавирусом повторно - пока не известно. Зафиксировано несколько случай ухудшения самочувствия у выздоровевших пациентов, но большинство ученых считают, скорее всего, это были рецидивы.

У полностью выздоровевших пациентов в крови появляются антитела, но как долго они сохраняются пока не известно. В то же время SARS-CoV-2 способен к мутациям, поэтому есть риск, что антитела теряют эффективность для новых штаммов.

Несмотря на усилия лучших ученых мира, действенные вакцины или противовирусные препараты, специфичные для нового коронавируса, пока не созданы. В настоящее время лечение направлено на облегчение симптомов, в первую очередь, помощь при дыхании.

Некоторые эксперты надеялись, что наступление лета естественным образом замедлит распространение вируса, однако Европейский центр по контролю за заболеваниями заявил 25 марта, что жара вряд ли уменьшит его распространение. ВОЗ также заявила, что вирус может передаваться во всех регионах, включая области с жарким или влажным климатом.