Президент США Дональд Трамп объявил о том, что подпишет указ о приостановке иммиграции в Соединенные Штаты передает Reuters.

"В свете нападения со стороны невидимого врага (коронавирус COVID-19 - ред.), а также необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты"! - написал президент США в Twitter.

Иммиграция в Соединенные Штаты в данный момент и так ограничена из-за карантинных мер и запрета на полеты во всем мире. Белый дом отказался предоставить дополнительную информацию о мотивах решения, его сроках или правовых основах.

На данный момент коронавирусом заболели около 788 тысяч граждан США, более 42 тысяч погибли. Из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом за последний месяц работы лишились около 22 млн американцев.

Защита рабочих мест в США, возведение стены на границе с Мексикой и жесткий контроль за иммиграцией была одним из пунктов предвыборной программы Трампа.