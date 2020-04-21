Трамп заявил о приостановке иммиграции в США [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что подпишет указ о приостановке иммиграции в Соединенные Штаты передает Reuters.
"В свете нападения со стороны невидимого врага (коронавирус COVID-19 - ред.), а также необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты"! - написал президент США в Twitter.
Иммиграция в Соединенные Штаты в данный момент и так ограничена из-за карантинных мер и запрета на полеты во всем мире. Белый дом отказался предоставить дополнительную информацию о мотивах решения, его сроках или правовых основах.
На данный момент коронавирусом заболели около 788 тысяч граждан США, более 42 тысяч погибли. Из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом за последний месяц работы лишились около 22 млн американцев.
Защита рабочих мест в США, возведение стены на границе с Мексикой и жесткий контроль за иммиграцией была одним из пунктов предвыборной программы Трампа.
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