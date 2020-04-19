Граница между США и Канадой останется закрытой еще на месяц для сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

По его словам, на эту вынужденную меру согласились и Вашингтон, и Оттава. Граница между странами закрыта более трех недель, исключение составляет перевозка товаров. Ее протяженность составляет 8,9 тысячи километров. До начала пандемии ее ежедневно пересекали около 400 тысяч человек.

С 18 марта международные рейсы принимают только четыре канадских аэропорта — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто.

От COVID-19 в Канаде погибли 1 346 человек, инфицированы более 32,5 тысячи. Эпицентром вспышки эпидемии является провинция Квебек, там зарегистрировано 805 летальных случаев.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заболели 2,34 млн человек, из них 161,3 тысячи - скончались. Мировым лидером и по заболеваемости, и по смертности остаются Соединенные Штаты: более 735 тысяч инфицированных и 39 тысяч погибших.