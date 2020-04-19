Граница США и Канады остается закрытой еще на 30 дней [ Редактировать ]
Граница между США и Канадой останется закрытой еще на месяц для сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.
По его словам, на эту вынужденную меру согласились и Вашингтон, и Оттава. Граница между странами закрыта более трех недель, исключение составляет перевозка товаров. Ее протяженность составляет 8,9 тысячи километров. До начала пандемии ее ежедневно пересекали около 400 тысяч человек.
С 18 марта международные рейсы принимают только четыре канадских аэропорта — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто.
От COVID-19 в Канаде погибли 1 346 человек, инфицированы более 32,5 тысячи. Эпицентром вспышки эпидемии является провинция Квебек, там зарегистрировано 805 летальных случаев.
Во всем мире коронавирусной инфекцией заболели 2,34 млн человек, из них 161,3 тысячи - скончались. Мировым лидером и по заболеваемости, и по смертности остаются Соединенные Штаты: более 735 тысяч инфицированных и 39 тысяч погибших.
по теме
Країни світу збільшують підтримку ВООЗ попри бойкот Трампа
Всесвітню організацію охорони здоров'я чекає масштабна перевірка. Незалежні експерти та країни-члени з'ясовуватимуть чи адекватно спрацювала ВООЗ на початку епідемії. Позаплановий аудит спровокував американський президент
Немає роботи, немає що їсти: у США стрімко зростає кількість безробітних
Дональд Трамп на тижні, що минає, запропонував завершити карантин на більшій частині території США вже до першого травня. І за два тижні квітня, що лишилися, підготувати бізнес до "перезапуску"
Дональд Трамп презентував план послаблення карантину
Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів. У громадських місцях людям необхідно буде знаходиться на максимальних відстанях один від одного та не збиратися в компанії більше 10 осіб
Любви все возрасты покорны: в США прошло необычное свидание (видео)
Мужчина "влетел" к жене через окно
США выделяют на борьбу с коронавирусом в Украине 9,1 млн долларов
Американская помощь будет направлена на закупку и подготовку лабораторных систем, выявление заболевания и оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, деньги будут расходоваться на мероприятия по профилактике и лечению больных.