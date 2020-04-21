Эмили Ратаковски показала фото без белья [ Редактировать ]
Известная супермодель Эмили Ратаковски показала фото без белья. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.
В кадре звезда стоит в ванной комнате, на ней нет белья. Скорее всего, снимок сделан сразу после душа, так как волосы у Эмили влажные. Обнаженную грудь она прикрыла руками.
Пользователи сети отметили, что у звезды, которая якобы вышла из душа, накрашены ресницы. Снимок за день собрал почти 973 тысячи лайков.
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного. Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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