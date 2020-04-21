Известная супермодель Эмили Ратаковски показала фото без белья. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

В кадре звезда стоит в ванной комнате, на ней нет белья. Скорее всего, снимок сделан сразу после душа, так как волосы у Эмили влажные. Обнаженную грудь она прикрыла руками.

Пользователи сети отметили, что у звезды, которая якобы вышла из душа, накрашены ресницы. Снимок за день собрал почти 973 тысячи лайков.

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