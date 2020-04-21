Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер решили наладить выпуск "карантинного вина".

Об этом написал Эштон Катчер на своей странице в Instagram.

Звездные супруги сказали о том, что во время карантина люди должны пить и есть больше.

Известно, что Эштон Катчер и Мила Кунис начали сотрудничать с винзаводом Battle Creek Vineyards Разработали "Карантинное вино", которое доступно для приобретения всем желающим на официальном веб-сайте.

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