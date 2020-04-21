У Вишневому на COVID-19 захворіли мешканці гуртожитку [ Редактировать ]
Масовий спалах COVID-19 виявили під Києвом. В одному з приватних гуртожитків міста Вишневе - захворіли 37 його мешканців, двоє померли. Серед інфікованих є діти.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін на онлайн-брифінгу. За його словами, всім мешканцям гуртожитку зараз роблять ПЛР-тести. А місцева влада організовує туди доставку харчів, ліків та засобів гігієни.
Василь Володін, в. о. голови Київської обласної державної адміністрації:
За попередніми оцінками, там мешкає понад 300 людей. Точну кількість мешканців на разі з'ясовують правоохоронці та місцева влада. Наразі медики, всім без винятку, мешканцям гуртожитку, роблять ПЛР-тести. У гуртожитку запроваджено стан особливого пересування.
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