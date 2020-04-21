Бельгійці створили "стовідсотково точний" тест на антитіла до коронавірусу

Бельгія наразі лідер у світі за смертністю від коронавірусу. Тут 517 смертей на мільйон населення, тоді як в Італії - 400, а в Іспанії - 455. Проте вносять до статистики тут не лише тих, у кого підтвердили вірус тестами, а й просто за симптомами