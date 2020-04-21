Во вторник, 21 апреля, стало известно, что в Хмельницкой области в Головчинецком монастыре коронавирусом заболели пять человек. Об этом на брифинге сообщили глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет.

По его словам, среди инфицированных две монахини проходят лечение в больницах, остальные находятся на самоизоляции.

"На данный момент в этом монастыре есть пять больных лиц, из них три монахини, один священник и послушник - именно с Головчинецкий монастыря. На стационарном лечении находится две монахини в Хмельницкой городской инфекционной больнице, три человека находятся на амбулаторном лечении по месту жительства", - сообщил Габинет.

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