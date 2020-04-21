В Австрии с 15 мая откроют рестораны, церкви и некоторые школы [ Редактировать ]
Австрия с 15 мая ослабит карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил канцлер Курц, сообщает Reuters.
"С середины мая в стране вновь откроются рестораны и восстановятся религиозные службы. Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников", - говорится в сообщении.
По словам Курца, школы для остальных учеников будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 апреля в Австрии зафиксировано 14 873 случая коронавирусной болезни. 491 человек умер от COVID-19.
Ранее сообщалось, что с 14 апреля в Австрии открылись большинство магазинов.
Также мы писали о том, что Нидерланды возобновили авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией.
по теме
Мужчина купил целый город и самоизолировался в нем на время карантина
Американец изолировался в городе, который он купил в 2018 году
Ослабление карантина: в Норвегии открылись детские сады
Норвегия начала ослаблять карантин
В Париже коронавирус обнаружили в трубопроводе
В Париже коронавирус найден в трубах с технической водой
Карантин спорту не помеха: итальянки сыграли в теннис на крышах соседних домов (видео)
В Италии теннисистки провели игру на крышах соседних домов