В Австрии с 15 мая ослабят карантин/ Фото: rbc.ru

Австрия с 15 мая ослабит карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил канцлер Курц, сообщает Reuters.

"С середины мая в стране вновь откроются рестораны и восстановятся религиозные службы. Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников", - говорится в сообщении.

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По словам Курца, школы для остальных учеников будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 апреля в Австрии зафиксировано 14 873 случая коронавирусной болезни. 491 человек умер от COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 14 апреля в Австрии открылись большинство магазинов.

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