В Австрии со следующей недели будут постепенно снимать ограничения, наложенные из-за эпидемии вируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Себастьян Курц, передает Reuters.

С 14 апреля могут быть открыты непродовольственные магазины площадью менее 400 квадратных метров, а также магазины самообслуживания. К 1 мая планируется возобновление работы всех магазинов, торговых центров и парикмахерских.

При этом продолжает действовать правило о ношении в общественных местах защитных масок на лице.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что власти будут внимательно следить за ситуацией с заболеваемостью и при необходимости корректировать сроки возобновления работы тех или иных предприятий.

В Австрии с населением 10 млн человек коронавирус лабораторно подтвердили у 12,1 тыс. человек. Из них 220 - умерли, 3,4 тыс. - выздоровели.

Власти начали вводить жесткие ограничительные меры в середине марта, когда в стране было менее тысячи заболевших. Для подавления вспышки заболевания было приостановлено авиасообщение с некоторыми странами, были закрыты на карантин школы, заведения общепита, торговые и развлекательные центры. Предприятиям было рекомендовано перевести своих сотрудников на удаленную работу.