Фестиваль документального кино Docudays UA пройдет онлайн: кинопоказы будут бесплатными [ Редактировать ]
Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проведут онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Фестиваль состоится с 24 апреля по 3 мая.
Все фестивальные кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными, но по желанию можно будет сделать взнос за просмотр в любом размере.
"Этот фестиваль – наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса", - говорит программный директор Docudays UA Виктория Лещенко.
Мероприятие будет состоять из трех частей. Первая – публичные онлайн-трансляции на сайте docudays.ua правозащитных дискуссий программы Rights Now!, лекции Docu / Класс, а также разговоры о жизни и кино с режиссерами картин и кинокритиками.
Вторая часть – виртуальный кинотеатр Docu / Space, где зрители смогут посмотреть более 50 фестивальных лент конкурсных и внеконкурсных программ. Третья часть – эксклюзивные онлайн-события для владельцев аккредитации Docu / О.
Кроме того, фестиваль сохранит все конкурсные программы: Docu / Мир, Docu / Украина и Docu / Коротко. Все приложения будет оценивать отдельное жюри, в которое войдут зарубежные и украинские эксперты, документалисты и правозащитники. Одна из десяти номинированных лент получит награду Rights Now!.
Фильмы можно будет посмотреть на сайте docudays.ua.
Ранее мы писали о том, что Каннский кинофестиваль во Франции отменили из-за коронавируса.
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