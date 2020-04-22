Испанский футбольный клуб "Барселона" впервые в истории решил продать титульные права на стадион "Камп Ноу". Об этом сообщается на сайте клуба.

"Совет директоров утвердил передачу прав на следующий сезон 2020-2021 годов фонду, который займется поиском спонсора", - говорится в сообщении.

Решение было принято с целью собрать средства для инвестирования в исследовательские проекты Каталонии и всего мира, созданные для борьбы с пандемией коронавирусной болезни.

"Барселона" играет на "Камп Ноу" с 1957 года, когда стадион был открыт. Домашняя арена является крупнейшим стадионом Европы, она способна вместить больше 99 тысяч болельщиков. Смена названия случится впервые в истории.

"Барселона" планировала сменить название домашнего стадиона еще в 2017 году. Тогда клуб ожидал получить рекордную сумму за переименование.

Ранее сообщалось, что "Челси" и "Барселона" могут обменяться футболистами. Также мы писали о том, что итальянский футболист повторно заразился коронавирусом.