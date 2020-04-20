Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что чемпионат УПЛ может восстановиться за несколько недель. Об этом сообщает Sportanalytic.com.

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"Я и мой брат сделаем все, чтобы "Динамо" продолжало существовать. Получили официальную бумагу от ФИФА с рекомендациями, что можно садиться и на время карантина договариваться с футболистами о снижении зарплат - на 30, 50 или 70 процентов. Свяжусь со своими коллегами, другими президентами клубов. Посоветуемся и будем принимать решение.

Нельзя ломать через колено. Если бы чемпионат остановился на месяц, то этот вопрос бы даже не поднимался. Но как вижу, нужно будет еще ждать месяц или полтора", - сказал Суркис в программе "Великий футбол".

Ранее сообщалось, что "Челси" и "Барселона" могут обменяться футболистами.

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