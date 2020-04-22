Однак навіть цих чотирьох тисяч тестів за останню добу, про які говорить міністр, мало. І Україна залишається найбільш "недотестованою" країною Європи.

Дуже чекають на результати тестів у містечку Вишневе, це передмістя Києва - там спалах коронавірусу у гуртожитку. В ньому живе понад дві сотні людей. Усі вони - на ізоляції. Діагноз підтверджений у 49 мешканців. Але інфікованих може бути і більше.

Тихе місто Вишневе під Києвом із 40-тисячним населенням прославилось в одну мить, коли одночасно у цьому гуртожитку виявили 38 захворілих на коронавірус, але цікаво що хвороба тут оселилась задовго до того, більш як за тиждень тому - а саме 14 квітня, коли померла одна з жительок гуртожитку. У соцмережах щодо її діагнозу уже гуділо все Вишневе.

Юлія, жителька м.Вишневе:

Тиждень ходила на роботу, померла - ніхто про це не знав. І тиждень ще всі хворіли, один одного заражали і зараз тільки закрили на карантин.

Сусіди ж дізнались про те, що у неї був коронавірус, від медиків. А от адміністрація гуртожитку була не багатослівна, згадує Оксана.

Оксана Багнат, мешканка гуртожитку в м.Вишневе:

Адміністрація наша прийшла в кімнату, опечатала і "ее нет"! Чому вона померла - от чого ми не знаємо, ми паперів не бачили.

Лише тиждень по тому в гуртожитку, стверджує жінка, нарешті провели дезінфекцію.

Оксана Багнат, мешканка гуртожитку в м.Вишневе:

Сьогодні зробили нам дезінфекцію нашого поверху, і гуртожитку, і того блоку, де проживала померла і знаходиться двоє людей в самоізоляції:

За кілька днів після першої смерті, сталася ще одна - помер чоловік. Відучора гуртожиток закритий. Трьох людей госпіталізували. А два поверхи, де жили жертви вірусу, ізольовані. Оксана з двома дочками мешкає якраз на одному із них. Після перших ПЛР-тестів хвороба підтвердились в її старшої доньки. Хоча й запевняє, що у дівчинки - жодних симптомів. Сама Оксана здорова, як і її молодша дочка.

У мене кімната 12 "квадратів", куди мене ізолювати від дитини, чи дитину від мене. Ми не можемо самоізолюватися повністю через відсутність електропостачання. Я мушу виходити на кухню готувати дітям їсти, закип'ятити води, щоб їх помити, зробити чаю.

Коронавірус оголив й інші проблеми - "війну" мешканців з власником гуртожитку. 5 років, поки тривали суди, люди жили без електрики і гарячої води. Так поневіряються і досі. Бо хоч суд і став на їхній бік, власник відмовляється підключити світло й воду.

Георгій Майсурадзе, заступник міського голови Вишневого:

На жаль, власник так негарно себе веде - не дає їм доступу до комунальних зручностей. Ще минулого четверга було протокольно доручено відновити хоча б на період карантину постачання води, електрики.

Василь Володін, голова Київської ОДА:

Я одноособовим рішенням змінити цієї ситуації не можу, але ми знайдемо законні шляхи, як вплинути на це підприємство, яке є власником цього гуртожитку.

Тим часом, сам гуртожиток в оточенні поліції. В його приміщені чергує медсестра. Допомагають людям волонтери - вони передають продукти, ліки та маски.

Людмила Мартиненко, волонтерка:

Допоможіть, будь ласка, харчами, допоможіть ліками, приносьте до дверей гуртожитку. Тут поліція забере і буде передавати людям.

Сьогодні допомогу мешканцям гуртожитку доправила і місцева влада. Вирішили дати і гроші, однак із сумою ще не визначились. В самому ж гуртожитку нині на ізоляції понад дві сотні людей. Скільки з них хворих - точно не відомо. Чекають на результати ПЛР-тестів.