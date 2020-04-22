Вакцину проти COVID-19 почали тестувати на людях [ Редактировать ]
Хто позивається до Китаю через корона вірус, та в якій країні почали випробування вакцини проти COVID-19? Про це та інше - в нашому огляді.
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Кількість жертв стрілянини в Канаді зросла до 23 осіб. Тіла загиблих виявили в 16 локаціях п'яти населених пунктів провінції Нова Шотландія. Поліція продовжує розслідування, щоби пролити світло на цю трагедію. Наймасовіший розстріл в історії Канади стався 18 квітня. Бійню у невеликому містечку Порталік влаштував 51-річний стоматолог. Він загинув у перестрілці з правоохоронцями. Мотиви жахливого злочину досі невідомі.
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Нова серія торнадо вдарила по США. Стихія пронеслася південними штатами: Алабамою, Міссісіпі, Джорджією та Флоридою. Загинули троє людей. Зруйновані десятки будинків, повалено купу дерев. Десятки тисяч жителів залишилися без електропостачання.
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Американський штат позивається проти Китаю через коронавірус. Прокуратура Міссурі звинувачує КНР в поширенні хвороби і вимагає відшкодувати збитки. Мовляв, уряд Піднебесної брехав світові про небезпеку і не завадив виникненню пандемії. У Пекіні ж звинувачення відкидають і називають їх "марнослів'ям".
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Німеччина починає випробування вакцини від коронавірусу на людях. На початковій стадії досліджень різні дози сироватки введуть двомстам здоровим людям віком від 18 до 55 років. Другий етап - перевірка препарату на представниках групи ризику. Розробники зазначають: клінічні випробування їхнього щеплення - четверті у світі. Тестувати вакцину на людях уже почали у США, Британії та Китаї.
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