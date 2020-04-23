Ученые нашли на дне между Кипром и Ливаном несколько затонувших суден, в которых находились сундуки с сокровищами.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

По информации 12 кораблей затонули в 17 веке, на них исследователи нашли много разных артефактов того времени, а также древнюю посуду.

Отмечается, что ученые смогли назвать примерный срок гибели суден – 1630 год.

Фото: Cyprus Mail

Фото: Cyprus Mail

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