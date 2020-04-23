Помощь во время коронавируса: пенсионерам начали выплачивать по 1000 гривен [ Редактировать ]
В четверг, 23 апреля, Пенсионный фонд Украины направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля.
Еще 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь на дом в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.
Ранее Кабмин поддержал идею выплат разовой помощи украинцам и перерасчет пенсий.
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