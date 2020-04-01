Кабмин поддержал идею выплат разовой помощи украинцам и перерасчет пенсий. После того, как Верховная Рада примет новый бюджет эти инициативы станут доступны для граждан страны.

Что изменится:

С 1 марта пересчитают размер страховки пострадавших и погибших на производстве. Коэффициент - 1,11.

26,5 млн грн выделено на разовую помощь семьям и бойцам АТО, которые погибли или стали особами с инвалидностью.

С 1 апреля ежемесячно пенсионеры старше 80 лет и с пенсией не более 9205 грн будут получать +500 грн.

В апреле пенсионеры с пенсией меньше 5000 грн, люди с инвалидностью, те, кто получают соцвыплаты получат разовую помощь в 1000 грн.

В мае проиндексируют пенсии на 11%. В среднем, сумма выплат увеличится на 260 грн.

Помимо этого, Кабмин разработает программу для создания рабочих мест тем, кто потерял работу во время карантина и приехал из-за границы.

Также обсуждается вопрос ввести масочный режим с 6 по 24 апреля, ограничить количество людей на улице, установить мобильные госпитали.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.