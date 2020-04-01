Помощь из-за карантина и пересчет пенсий: кого в апреле ждут выплаты [ Редактировать ]
Кабмин поддержал идею выплат разовой помощи украинцам и перерасчет пенсий. После того, как Верховная Рада примет новый бюджет эти инициативы станут доступны для граждан страны.
Что изменится:
- С 1 марта пересчитают размер страховки пострадавших и погибших на производстве. Коэффициент - 1,11.
- 26,5 млн грн выделено на разовую помощь семьям и бойцам АТО, которые погибли или стали особами с инвалидностью.
- С 1 апреля ежемесячно пенсионеры старше 80 лет и с пенсией не более 9205 грн будут получать +500 грн.
- В апреле пенсионеры с пенсией меньше 5000 грн, люди с инвалидностью, те, кто получают соцвыплаты получат разовую помощь в 1000 грн.
- В мае проиндексируют пенсии на 11%. В среднем, сумма выплат увеличится на 260 грн.
Помимо этого, Кабмин разработает программу для создания рабочих мест тем, кто потерял работу во время карантина и приехал из-за границы.
Также обсуждается вопрос ввести масочный режим с 6 по 24 апреля, ограничить количество людей на улице, установить мобильные госпитали.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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