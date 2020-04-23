А от журналісти всього світу тим часом вдалися до пошуків Кім Чен Ина. Північнокорейського лідера уже майже два тижні не бачили на публіці. Він навіть проігнорував день народження засновника КНДР - неприпустиме в країні порушення. Чи міг лідер захворіти на коронавірус? І яка насправді ситуація із епідемією COVID-19 у країні, де офіційно не підтверджено жодного випадку хвороби? Розбиралася Анна Філь.

11 квітня, засідання політбюро Трудової партії КНДР. Кім Чен Ин головує на зібранні.

А це вже день народження Кім Ір Сена чотири дні потому. Для Північної Кореї - головне свято року, День Сонця. Та всі урочистості минули без чинного лідера. Навіть на ракетних випробуваннях з нагоди свята головнокомандувач - уперше не з'явився. Тож аналітики й експерти одразу припустили - чи то в такий спосіб першу особу бережуть від коронавірусу, чи то зі здоров'ям у Кіма геть зле. В CNN, посилаючись на американську розвідку - висунули свою версію.

За даними розвідки США, здоров'ю Кім Чен Ина загрожує серйозна небезпека після хірургічного втручання.

ЗМІ писали - Кіму зробили операцію на серці, бо він забагато курить і має надмірну вагу. У Південній Кореї цю версію не підтверджують. Хоча їхня розвідка зазвичай пильно відстежує події у північних сусідів. Тож де подівся Кім досі достеменно не знає ніхто.

Ген Шуан, речник МЗС Китаю:

Я бачив повідомлення про стан здоров'я Кім Чен Ина. Але щодо джерел нічого підтвердити не можу.

Джон Хайтен, заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів:

Щодо даних розвідки, ми офіційно не можемо ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. На мою думку, лідер КНДР повністю контролює збройні і ядерні сили країни, у нас немає підстав вважати інакше.

Прояснити ситуацію теоретично міг би Пхеньян, але він традиційно відмовчується. Та й хвороби вождів у КНДР- найсуворіша державна таємниця.

Взагалі Кім зникає не вперше. 2014 його не бачили на публіці більше місяця. Згодом повернувся, але вже з ціпком. З'ясувалося - переніс операцію на щиколотці.

Преса ж губиться у здогадках. Одні жартують - мовляв, Кім у "глибокій медитації".

Інші вже серйозно припускають, що він у комі. І навіть обговорюють хто ж стане його наступником. Найімовірніша кандидатура - молодша сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон. Вона вже давно всюди супроводжує брата.

Якщо ж Північна Корея залишиться без лідера, в країні може вибухнути громадянська війна - кажуть експерти. Ускладнює ситуацію і пандемія. Пхеньян наполягає - в КНДР немає жодного випадку коронавірусу. Бо країна закрилась від світу ще в січні. Натомість і у Штатах, і в Південній Кореї кажуть - це неможливо. А в західних ЗМІ з'являються повідомлення про спалахи СOVID-19 у військових частинах. І якщо в країні справді вирує епідемія - шансів побороти її самотужки у КНДР немає.