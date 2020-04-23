Україна починає клінічні випробування препарату проти коронавірусу. Про це сьогодні розповів Володимир Зеленський у своєму зверненні. Про що говорив ще? Пряма мова президента - далі.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні я хочу відзначити рішення Єврокомісії надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро. Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні та пом'якшать негативні наслідки пандемії для громадян.Крім цього, я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це - правильний крок, який базується на аналітиці Національної академії наук та Міністерства охорони здоров'я.

У нас є чіткий план виходу з карантину. Невдовзі прем'єр-міністр озвучить детальний сценарій з п'яти етапів виходу з карантину. Плавний вихід розпочнеться за двох ключових умов.

Перша: протягом десяти днів відсоток виявлених хворих не змінюється або залишається в межах 5%.

Друга умова: лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше ніж наполовину. І в ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19.

Є попередні висновки наших учених та виробників, за якими цей лікарський засіб може бути ефективним. У них є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих ускладнень, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму.

Особливо це стосується людей із зони підвищеного ризику, які мають серцево-судинні захворювання та цукровий діабет. Є надія, що засіб буде дієвим не лише для лікування, а й для профілактики захворювання. Звичайно, нам треба дочекатись офіційних результатів клінічних випробувань, але разом з усією країною ми віримо в наших учених і тримаємо за них кулаки.