В четверг, 23 апреля, окружной суд Гааги (Нидерланды) принял решение о сохранении анонимного статуса 12 свидетелей по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что накануне адвокаты одного из четырех фигурантов дела, россиянина Олега Пулатова, подали апелляцию на решение судебного следователя об обеспечении анонимности 13 свидетелям, которым угрожает опасность.

Окружной суд решил, что решение о сохранении анонимности 13 свидетелей было правильным, но в отношении одного из них решение судебного следователя было принято с нарушением существующих процедур.

Соответственно, с этого свидетеля была снята анонимность, а его показания не могут быть использованы в суде.

"Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это значит, что личности этих свидетелей останутся засекреченными", - отметили в суде.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.