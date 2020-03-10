Во время суда прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей дела о крушении самолета MH-17, который был сбит над Донецкой областью в 2014 году. Об этом сообщает издание NOS.

Государственная прокуратура Нидерландов заявила, что один из свидетелей - россиянин, который присутствовал во время выстрела ракеты из ЗРК Бук по самолету. По данным прокуратуры, новый свидетель добровольно вызвался присоединиться к сепаратистам. Он охранял территорию, откуда стрелял Бук. По словам мужчины, присутствующие на месте выстрела были довольны, что был сбит военно-транспортный самолет, пока не поняли, что это пассажирский самолет.

По данным прокуратуры, свидетеля слишком опасно слушать в суде, и это нужно делать тайно. Ранее он давал показания в маске. В прокуратуре также отметили, что десяткам других свидетелей также грозит серьезная опасность со стороны российских спецслужб. Имена этих людей хранят в тайне. Большинство свидетелей заявили, что боятся мести или даже убийства.

"К одному из людей, который прислал видео, дважды приходили вооруженные люди. После этого он скрылся", - сказал прокурор Тийс Бергер.

По данным прокуратуры, угрозы поступают от вооруженных формирований на Востоке Украины и от секретной службы в России.

"Это бросает темную тень на этот процесс. Есть много доказательств того, что российские силовики пытаются помешать этому процессу", - сказал Бергер.

Также, по информации "Интерфакс-Украина", второй день судебного процесса в деле по крушению самолета посвящен рассмотрению готовности и полноты материалов, предоставленных следствием для обвинения четырех лиц. Прокурор Тэйс Бергер (Thijs Berger) запросил для выступления от 2 до 2,5 часов.

В части первого вопроса прокурор детально проинформировал о работе международной следственной группы, в которую вошло пять стран. Были верифицированы телефонные разговоры с целью подтверждения их аутентичности. В частности, ряд участников этих разговоров подтвердили их оригинальность.

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Также были проанализированы визуальные данные - фото и видео. Резюмируя, Бергер выразил уверенность, что дело готово для рассмотрения в суде.

"Расследование практически завершено. Окончательные дополнения к материалам дела будут представлены заблаговременно до начала судебного слушания в июне (2020 года - ред.). Это будет включать в себя отчеты о последних результатах расследования, а также будет добавлено несколько визуальных изображений частей текущего дела. Мы также учитываем возможность появления новой информации, которую нужно будет добавить в материалы дела", - заключил он.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.