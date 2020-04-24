У Грузії порушників карантину відправлятимуть до в'язниці [ Редактировать ]
У Грузії запровадили кримінальну відповідальність для порушників карантину. Якщо людину спіймають уперше, оштрафують майже на тисячу доларів, а за повторне недотримання правил каратимуть ув'язнення до шести років.
Як пояснили в законотворці, країна щодня стикається з фактами непокори, ігноруванням епідемічних обмежень та запровадженої в Грузії комендантської години.
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