Уже более тысячи киевлян заболели коронавирусом [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирус COVID-19 в Киеве подтвердили еще у 70 человек. Таким образом число в столице Украины уже 1059 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный", - сказал Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет;
- 2 девушки в возрасте до 17 лет;
- 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года;
- 5 юношей в возрасте до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. За минувшие сутки от коронавируса в Киеве выздоровели 6 человек, они выписаны из больниц.
Распространение коронавируса по районам Киева
по теме
В Киеве от коронавируса умерли два человека
За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 42 человек. В столице уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
В Киеве коронавирусом заболели еще четверо медиков
За минувшие сутки коронавирус в столице выявили еще у 31 человека. Один случай летальный.
Коронавирус в Киеве: последние данные
За минувшие сутки заболели трое медиков и четверо монахов. Всего в Киеве 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Коронавирусом заболели еще 79 киевлян, двое умерли
63 случая заболевания были подтверждены в Киево-Печерской Лавре, поэтому она закрывается на карантин. В святыне уже 90 подтвержденных случаев коронавируса. Всего в Киеве вирусом COVID-19 заболели 495 человек.
В Киеве заболеваемость коронавирусом выросла втрое
За минувшие сутки инфекцию в столице нашли еще у 41 человека. Из них 26 - монахи Киево-Печерской Лавры. От COVID-19 умер еще один пациент, таким образом, количество летальных случаев достигло шестию