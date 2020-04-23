За минувшие сутки коронавирус COVID-19 в Киеве подтвердили еще у 70 человек. Таким образом число в столице Украины уже 1059 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный", - сказал Виталий Кличко.

Среди заболевших:

34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет;

2 девушки в возрасте до 17 лет;

29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года;

5 юношей в возрасте до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. За минувшие сутки от коронавируса в Киеве выздоровели 6 человек, они выписаны из больниц.

Распространение коронавируса по районам Киева