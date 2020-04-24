Ізраїльські розробники тестують пристрій для механічного запилення рослин. Установку, зовні схожу на рамку з великою кількістю фенів провозять алеями квітучого мигдалевого саду.

Урожайність цієї культури залежить від інтенсивності запилення. Але за останні 15 років у світі критично поменшало бджіл. Тож інженери сушать голови, як їх замінити. Якщо ізраїльський винахід себе виправдає, у 2023 році надійде у серійне виробництво.