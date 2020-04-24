The Rolling Stones випустили кліп про коронавірус [ Редактировать ]
"Почуваюся привидом в місті привидів". Пандемія коронавірусу надихнула культову британську групу The Rolling Stones випустити пісню - вперше за 8 років.
Композиція присвячена карантину і, як повідомили музиканти, записана "в умовах самоізоляції". Кадри зі студії перемежовуються з відео порожніх вулиць різних міст - тут види Лондона, Торонто, Кіото, Осло та Кейптауна.
"Роллінги" зазначили, що цією піснею хотіли поділитися своїми переживаннями через пандемію.
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