Композиція присвячена карантину і записана в умовах самоізоляції

"Почуваюся привидом в місті привидів". Пандемія коронавірусу надихнула культову британську групу The Rolling Stones випустити пісню - вперше за 8 років.

Композиція присвячена карантину і, як повідомили музиканти, записана "в умовах самоізоляції". Кадри зі студії перемежовуються з відео порожніх вулиць різних міст - тут види Лондона, Торонто, Кіото, Осло та Кейптауна.

"Роллінги" зазначили, що цією піснею хотіли поділитися своїми переживаннями через пандемію.